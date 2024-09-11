Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki kazılara 40 milyon liralık bütçe
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Taş Tepeler Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte sürdürülen kazılar için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını ve çalışmaların hızlandığını bildiren Şıldak, il genelinde 8 bölgede kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Taş Tepeler Projesi'ne büyük önem verip titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:
"Bu proje, illimiz için yeni bir algı, yeni bir yön, bir rota ortaya çıkardı. Turizm ve kültür değerlerimizin güçlenmesine vesile olacak gelişmelerin her gün yeni keşiflerle ortaya çıkarılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Kazı çalışmalarını yakından takip ediyorum ve tüm ekibin titiz bir çalışma içerisinde olduğunu görüyorum. Taş Tepeler Projesi ile Şanlıurfa'nın dünya genelinde tanınırlığının giderek arttığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl içinde kazı çalışmaları için Şanlıurfa'ya 40 milyon lira tutarında bütçe ayırdı. Bütçe kapsamında kazı çalışmaları büyük hız kazandı. Bakanlık tarafından sağlanacak ödeneklerle Göbeklitepe ve Karahantepe'ye üstyapı tesisleri kazandırılacak."