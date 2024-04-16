  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Kur Korumalı Mevduat 'tan çıkışlar yavaşladı
Takip Et

Kur Korumalı Mevduat 'tan çıkışlar yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme geçen hafta da devam etti. KKM hesaplarından 2 milyar 260 milyon çıkış yaşandı. Bu rakamlar 7 ayın en yavaş düşüşü olarak kaydedildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduat hesaplarından 2 milyar 260 milyon çıkış yaşandı.

Böylece eylül ayından bu yana en yavaş çıkış yaşandı.

Bir önceki hafta bu tutar 2 trilyon 276 milyar 522 milyon lira olmuştu.