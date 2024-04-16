Kur Korumalı Mevduat 'tan çıkışlar yavaşladı
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme geçen hafta da devam etti. KKM hesaplarından 2 milyar 260 milyon çıkış yaşandı. Bu rakamlar 7 ayın en yavaş düşüşü olarak kaydedildi.
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduat hesaplarından 2 milyar 260 milyon çıkış yaşandı.
Böylece eylül ayından bu yana en yavaş çıkış yaşandı.
Bir önceki hafta bu tutar 2 trilyon 276 milyar 522 milyon lira olmuştu.