Küresel ekonomi dijitalleşiyor: 134 ülke dijital para birimlerine yöneldi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, dünya genelinde 134 ülkenin dijital para birimlerinin (CBDC'ler) araştırmasını sürdürdüğünü açıkladı. Bu ülkeler, küresel ekonominin yüzde 98'ini temsil ederken, neredeyse yarısı dijital paralarla ilgili ileri aşamalara gelmiş durumda. Özellikle Çin, Bahamalar ve Nijerya gibi öncü ülkelerde kullanımda ciddi artışlar gözlemleniyor.

Atlantic Council dünya genelindeki merkez bankalarının dijital para birimlerine yönelik yaklaşımlarını ele aldığı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre; tüm G20 ülkeleri şu anda merkez bankası dijital para birimlerini inceliyor ve bunlardan 44'ü pilot projeleri yürütüyor. Josh Lipsky ve Ananya Kumar tarafından hazırlanan rapor, özellikle Bahamalar, Jamaika ve Nijerya gibi ülkelerde dijital para kullanımında önemli bir büyüme olduğunu ortaya koyuyor.

Çin'in CBDC'si 7 trilyon yuan işlem hacmine ulaştı

Raporun dikkat çekici bulgularından biri, dünyanın en büyük CBDC pilot programını yürüten Çin'deki gelişmeler. Çin'in e-CNY'si, son aylarda neredeyse dört kat artış göstererek 7 trilyon yuan işlem hacmine ulaştı. Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) bir yıl içinde tam lansmana yaklaşacağı öngörülüyor.

Atlantic Council'den Lipsky, dijital para birimlerini başlatan ülkelerde kullanımın başlangıçta düşük olduğuna dair söylemlerin olduğunu, ancak son aylarda bu ülkelerde gerçek bir alım yaşandığını vurguluyor.

Dijital para birimlerinin küresel finans sistemindeki rolü hızla artarken, CBDC'lerin gelecekte daha da geniş çaplı bir şekilde kullanılması bekleniyor.