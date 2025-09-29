Küresel servet raporu açıklandı: Türkiye kişi başı servette kaçıncı sırada?

Allianz, 60’a yakın ülkenin hane halkı varlık ve borçlarını incelediği Küresel Varlık Raporu’nun 16. edisyonunu yayımladı.

2025 Küresel Varlık Raporu'na göre 2024 yılında küresel çapta hane halklarının finansal varlıkları yüzde 8,7 oranında arttı. Bir önceki yılın yüzde 8’lik oranını aşarak yeni bir rekorun kırıldığı 2024 yılında Türkiye’de hane halklarının servetleri enflasyon nedeniyle reelde yüzde 8 oranında geriledi. Türkiye, bu oranla kişi başı servette en zengin ülkeler sıralamasında 2023 yılındaki yerini korudu ve 46'ncı sırada kaldı.

ABD sürükledi, Avrupa ve Çin geride kaldı

Raporda, büyümenin asıl lokomotifinin ABD olduğu vurgulandı. Küresel finansal varlık artışının yarısının ABD’de gerçekleştiği belirtilirken, Çin’in payı yüzde 20, Batı Avrupa’nın payı yüzde 12’de kaldı. Allianz Başekonomisti Ludovic Subran, “ABD’deki varlık büyümesi tek kelimeyle inanılmaz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de enflasyon varlıkları eritti

Türkiye’de hane halklarının brüt finansal varlıkları 2024’te yüzde 45,8 artarak dünyada Arjantin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu artış reelde yüzde 8 gerilemeye dönüştü. Böylece Türkiye, kişi başı servette geçen yılki yerini koruyarak 46. sırada kaldı.

Menkul kıymetler öne çıktı, mevduatlar geriledi

Türk hane halklarının varlık artışında en büyük katkıyı yüzde 75,5’lik yükselişle menkul kıymetler sağladı. Sigorta ve emeklilik tasarrufları yüzde 67,2 artarken, portföydeki payı sınırlı kaldı. Portföyün yüzde 58’ini oluşturan banka mevduatları ise yalnızca yüzde 31 büyüdü.

Tasarrufların toplam büyüklüğü yüzde 34 artarak 112 milyar euroya ulaştı. Bu tutarın yarısından fazlası banka mevduatlarına yönelirken, yatırımcıların sigorta ürünlerinde ve yatırım fonlarında da güçlü artış kaydettiği görüldü.

Türkiye, Almanya’ya benziyor

Raporda, tasarruf davranışı açısından Türkiye’nin Almanya’ya benzediği yorumu yapıldı. Allianz uzmanı Kathrin Stoffel, “Almanya’nın yıllık tasarruf oranı yüzde 3,7 ile ABD’nin iki katı. Ancak değer artışlarının katkısı yüzde 32 ile sınırlı kaldı. Türkiye de Almanya gibi yüksek tasarruf çabası gösteriyor (%13), fakat değer artışlarının katkısı yüzde 44 ile ABD’nin çok gerisinde” dedi.

Borç oranı düşük kaldı

Raporda, Türkiye’nin borçluluk oranı da öne çıktı. Yükümlülüklerin GSYH’ye oranı yüzde 11’e gerileyerek bölgedeki en düşük seviyelerden biri olarak kaydedildi. Türkiye’nin net finansal varlıkları ise yüzde 44,7 artış gösterdi.