Küresel turizm toparlanıyor: 2024’te turizm gelirleri 1 trilyon dolara ulaşabilir

Seyahat ve turizm sektörü Covid-19, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik gibi zorlukların ardından toparlanma sürecinde. KPMG’nin yayımladığı Küresel Dinlenme Eğilimleri 2024 raporuna göre 2023’te uluslararası ziyaretçi sayısının bazı pazarlarda yüzde 20-30 oranında arttığı belirtilirken, 2024’te küresel seyahat ve turizm gelirlerinin yüzde 8,3’lük bir büyümeyle 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda, seyahat ve dinlenme sektörüne yapılan küresel yatırımın bir önceki yıla göre yüzde 25 artacağı, otellerin oda başına rekor gelirler elde ettiği ve sektörün dört temel alana odaklanarak büyümeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Sektörün öncelikli alanları

İnorganik büyüme: Birleşme ve satın alma faaliyetlerinde düşüş görülse de Çin, Hindistan, Japonya ve Almanya gibi bölgelerde yeniden hareketlilik yaşanıyor. Stratejik satın almalar ve iş birlikleri sektörün büyüme potansiyelini artırıyor.

Performans geliştirme: Şirketler, artan maliyetler ve enflasyon baskısı karşısında operasyonlarını optimize ederek daha az kaynakla daha fazlasını başarmaya çalışıyor.

Teknoloji kullanımı: Üretken yapay zekâ dahil olmak üzere dijitalleşme, insan dokunuşunu kaybetmeden hizmet kalitesini artırmak için önemli bir araç olarak görülüyor.

Müşteri odaklılık: Şirketler, müşteri deneyimini ve sadakatini artırmaya yönelik stratejilere ağırlık veriyor. Kişisel dokunuşlar ve seyahat dışı hizmetler gibi yenilikçi yaklaşımlar dikkat çekiyor.

KPMG Türkiye Taşımacılık ve Turizm Sektör Lideri Mert Öner, raporun sektördeki zorluklara rağmen yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, “Şirketler bu içgörülerle büyüme stratejilerini şekillendirebilir” dedi.

Rapora göre, sektör pandemi sonrası dönemde toparlanma işaretleri gösterse de yüksek faiz oranları, düşük tüketici güveni ve ekonomik büyümedeki durgunluk gibi zorluklarla başa çıkmaya devam ediyor.