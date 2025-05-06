Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, 6 Mayıs 2025 tarihli blog yazısında Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. "Çoklu Organ Yetmezliği" başlıklı yazısında ekonomi ile tıp bilimi arasında dikkat çekici bir analoji kuran Eğilmez, Türkiye’nin çoklu ekonomik sorunlarla mücadele ederken aynı zamanda yeni riskler yarattığını belirtti.

"Çoklu organ yetmezliği" ve "ekonomide çoklu sorun"

Tekil organ yetmezliğinin aksine, çoklu organ yetmezliğinde birden fazla hayati organın aynı anda işlevini yerine getirememesinin daha karmaşık tedavilere yol açtığını hatırlatan Eğilmez, ekonomide de benzer bir durumun yaşandığını ifade etti. Eğilmez, “Ekonomide çoklu sorun, ekonomik dengeyi oluşturan fiyat istikrarı, büyüme, istihdam, cari denge, bütçe dengesi gibi parçalardan iki veya daha fazlasında aynı anda ya da peş peşe sorun çıkması halinde görülür” dedi.

"Tedavi dozu, yan etkileri artırabilir"

Yüksek enflasyonla mücadele için faiz artırımı gibi sert tedbirlerin, zaten düşüşte olan büyümeyi daha da zayıflattığına dikkat çeken Eğilmez, bu durumun tıpkı çoklu organ yetmezliğinde olduğu gibi karmaşık bir tablo yarattığını söyledi. “Tedavide kullanılan önlemlerin dozunun iyi ayarlanamaması sürenin uzamasına ve yan etkilerin zaman içinde artmasına yol açabilir” uyarısında bulunan Eğilmez, bu durumun toplumda tepkilere neden olabileceğini dile getirdi.

"Etki-tepki ilişkisi iyi hesaplanmalı"

Ekonomik sorunların çözümünde para ve maliye politikaları dışında makro ihtiyati önlemlerin de devreye alınması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, karar vericilerin attıkları her adımda etki-tepki ilişkisini iyi hesaplaması gerektiğini ifade etti.

Çözüm ararken yeni riskler üretmek

Türkiye’nin mevcut durumda hem yeni riskler ürettiğini hem de bu karmaşık sorunlara çözüm aradığını hatırlatan Eğilmez, “Ne yazık ki böyle bir dünya yok” sözleriyle yazısını noktaladı.