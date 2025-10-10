Maliye kayıt dışına savaş açtı: Yıllık harç yolda! Düşük gelir beyan eden meslekler açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi denetimlerini sıkılaştırıyor.

Bakanlık kaynaklarına göre, düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirilecek.

Yeni düzenlemenin doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve oto galericiler başta olmak üzere dört ana meslek grubunu kapsayacağı öğrenildi.

Bakanlık verilerine göre bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle:

Meslek - Aylık brüt gelir beyan

* Aktör, aktris, dublör ⟶ 157.265 TL

* Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu ⟶ 136.900 TL

* Eczacı ⟶ 66.236 TL

* Doktor ⟶ 61.031 TL

* Kuyumcu ⟶ 42.360 TL

* Avukat ⟶ 33.641 TL

* Restoran ⟶ 20.329 TL

* Taksici ⟶ 12.961 TL

* Bakkal / Market ⟶ 10.149 TL

* Galerici ⟶ 7.842 TL

* Emlakçı ⟶ 5.226 TL

* Kadın kuaförü ⟶ 4.729 TL

* Erkek kuaförü ⟶ 3.633 TL

178 binden fazla mükellef etkilenecek

Yapılacak düzenlemeden, 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellefin etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca bireysel çalışan yaklaşık 28 bin doktor da bu kapsama dahil edilecek.

“Vergide adalet” hedefi

Hürriyet'în haberine göre yeni düzenleme, “çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi” ilkesiyle hazırlanıyor.

Bu kapsamda gelir vergisi yükümlülükleri devam ederken, bu meslek gruplarından yıllık bir harç bedeli alınması planlanıyor.

Henüz hangi meslek grubundan ne kadar harç alınacağı kesinleşmezsen konuya ilişkin çalışmalar sürüyor bildirildi.

Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarının gelir beyanlarının “gerçek kazançlarla uyumsuz” olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız” mesajını vermişti.