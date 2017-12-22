“Markalar AVM’ye girmesin yurtdışına açılsın”

22 Aralık 2017

İREM ÇETİNGÖZ

İSTANBUL - Perakendeciler, Türkiye’de gereğinden fazla AVM açmanın önlenemez sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Bu tezi savunanlardan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra 10 önemli sanayi şehrinin 2’den fazla AVM’yi kaldıramayacağını vurguladı. Buna rağmen buralarda 3- 4 tane AVM’nin açıldığına dikkat çeken Kiğılı, bu durumun önüne geçilmesini ve markaların yurtdışında büyümeyi tercih etmelerini önerdi.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ‘Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’ toplantısı dün Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel, Kategori Mağazacılar Derneği Başkanı (KMD) Yenal Gökyıldırım, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve sektörde önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, perakende sektöründe inovasyon, dijitalleşme, değişim ve dönüşüm konuları ele alındı. Toplantıda “Teknoloji Devrimi” ve “Duayenler ve İnovasyon” başlıklı iki panel düzenlendi.

Panellerden önce açılış konuşması yapan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel, üyelerinin yurtdışında faaliyetlerini artırmaları ve yeni şubeler açmaları için değişik ülkelerde inovatif çalışmalar yaptıklarını söyledi. Farklı çalışmalara rağmen konunun dönüp dolaşıp maliyetlerin düşürülmesine geldiğini kaydeden Öncel, “İnşallah kısa zamanda bu sıkıntılı süreçleri, yaşadığımız önemli maliyet artışlarını yoluna soktuğumuz bir ortama kavuşacağız” dedi.

“E-ticarette eksiğiz”

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise, tüketicilerin hızlı değişimine, geleneksel alışkanlıklarla cevap verilemeyeceğini dile getirdi. Tüketicilerin “Ben ürünleri istediğim yerden, istediğim şekilde alır, istediğim şekilde öderim. İadeyi ve değiştirme süreçlerinde de siz benim etrafımda organize olun” dediğini belirten Gökyıldırım, bunların hepsini birden yapmanın çok zor olduğunu, burada dijital inovasyonun yardımlarına koştuğunu ifade etti.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da perakende sektörünün Türk ekonomisinde GSMH'nın yüzde 12’sini oluşturduğunu söyledi. Yurtdışına açılımda da yeterli olmadıklarını dile getiren Polat, “Özellikle de internet üzerinden satışlarda da bizim önümüzde çok fazla ülke var” diye konuştu.

“AVM kültürüne sahip toplum dijitalleşiyor”

‘Teknoloji Devrimi’ panelinde konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, hayatımıza internetin girdiği ilk günden beri müşterilerin ürünlerini her yerden alabildiğini söyledi. Müşterilerin yüzde 64’ünün omni- channel’ı (çoklu kanal) kullandığını belirten Gürcan, e-ticaretin alışverişteki payının dünyada yüzde 8 iken, Türkiye’de yüzde 3.5 olduğunu kaydetti.

Şok CEO’su Uğur Demirel de her sektörde olduğu gibi perakende sektörünün de büyük dijital dönüşümle karşı karşıya olduğunu savundu.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ise, Türkiye’de AVM kültürü ile beraber yeni dijital jenerasyonun geldiğini söylüyor. Ekmekçi, bu jenerasyonun gelecek 10 yılda tüketimi belirleyeceğine işaret etti.

İnovasyonun yolu yatırımdan geçiyor

‘Duayenler ve İnovasyon’ başlıklı panelde konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’deki bazı illere gereğinden fazla AVM açıldığını öne sürdü. Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan sonra gelen 10 sanayi ilini sayan Kiğılı,” Buralar, iki AVM’nin üstünü kaldırmıyor. Adam gitmiş Konya’da 4’üncüyü, Gaziantep’te 5’inciyi açıyor. Memleketin parasına yazık. Hangi inovasyondan bahsediyoruz. Önce kendimizi terbiye etmeliyiz. Sistem çökmek üzere. Markaların bir tek çıkış yolu var; en kısa sürede yurtdışına açılmak” dedi.

Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu da 3 yılda doların yüzde 68 euronun ise yüzde 62 arttığını belirtti. Boyner Grup Başkan Yardımcısı Serdar Sunay ise ekiplere inovasyon konusunda cesaret verilmesi gerektiğini belirterek, “İnovasyon dediğiniz yatırımdır. Yatırım için kaynak lazım. Kaynak için de sektörün problemlerinin ortadan kaldırılması lazım” dedi.

“Perakende sektörü yüzde 9 büyüyecek”

Perakende İnovasyon toplantısında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Küresel Perakende Gelişme Endeksi’nin 2017 verilerine göre 241 milyar dolar toplam perakende satış tutarı ile Türkiye’nin, büyüyen bir perakende ticaret kapasitesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10 da, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içinde yer aldığını belirten Tüfenkci, perakende sektörünün cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini beklediklerini ifade etti.