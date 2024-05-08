Mart 2024 rekor ayı oldu! Toyota'dan araç satışı ve net karda tüm zamanların en iyi performansı

Toyota, Mart 2024'te sona eren mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Japon otomobil üreticisinin gelirleri mart ayına kadar olan mali yılda bir önceki mali yıla göre yüzde 21,4 artarak 45,1 trilyon yene ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Satışlarda da rekor kırıldı

Hibrit talebinin etkisiyle şirketin net karı da bir önceki mali yıla kıyasla iki kat artarak 4,94 trilyon yene (31,9 milyar dolar) ulaştı. Şirketin küresel satışları, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki hibrit araçlara güçlü talep sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,3 milyon adede ulaştı.

Toyota’nın başta “Prius” modeli olmak üzere hibrid araç satışları yıllık yüzde 31 artışla 3,7 milyon adede yükseldi.

Gelecek yıl kar tahminlerinde ibre aşağıyı gösteriyor

Toyota, Mart 2025’te bitecek malı yıl için daha ölçülü bir görünüm sunarak, elektrikli ve hidrojenli otomobiller gibi “büyüme alanlarına” ve “insan sermayesine” yapılan yatırımlar nedeniyle karının yüzde 27,8 düşeceğini tahmin etti.

Pazarda küçülme tahminlerine rağmen kar öngörüyorlar

Bu yıl dünya çapında araç satışlarının yüzde 1,3 düşüşle 10,95 milyon olacağını tahmin eden Toyota, buna rağmen satış gelirlerinin yüzde 2 artarak 46 trilyon yene ulaşmasını öngörüyor.