Mazota ve benzine zam var mı, geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

ABD/İsrail-İran Savaşında 7. gün... Brent petrol savaştan bu yana 73 dolardan 86 dolara yükseldi. Bu nedenle benzim ve mazota da zam geliyor. Bugün de fiyatların yükselmesi beklenirken özellikle otomobil sahipleri "Mazota ve benzine zam var mı, geldi mi" sorusunu yöneltiyor.

Mazota ve benzine zam var mı, geldi mi?

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere mazota 1.14 TL, benzine 55 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması nedeniyle bu zamların yüzde 75'i karşılanacak.

Dün de mazota 3,11 lira, benzine 92 kuruş zam gelmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları (6 Mart)

İstanbul’da benzinin litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 59,18 TL, Avrupa Yakası’nda ise 59,34 TL oldu. Motorin fiyatı ise Anadolu Yakası’nda 63,37 TL, Avrupa Yakası’nda 63,53 TL seviyesine çıktı.

Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 60,29 TL, motorin ise 64,65 TL olarak güncellendi. İzmir’de ise benzin 60,58 TL, motorin ise 64,93 TL seviyesine yükseldi.