Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz düşecek mi, aratacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararı piyasaların gündeminde yer almaya başladı. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonucu yakından takip ediyor. Özellikle son dönemdeki enflasyon ve ekonomik göstergeler kararın yönüne ilişkin tartışmaları artırdı. Vatandaşlar tarihi netleştirmek adına "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevirdi. ABD-İsrail-İran savaşı sürerken Para Politikası Kurulunun nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Toplantı tarihi yaklaşırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.