Gençlere dev destek: 228 milyar TL'lik kaynak ayrıldı

18–25 yaş arasındaki gençlerin iş hayatına atılmasını kolaylaştıracak yeni bir destek programı hayata geçiriliyor. Programa göre işe alınan gençlerin maaşı ve sigorta primlerinin net asgari ücrete denk gelen kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenecek.

Devlet, ilk kez iş hayatına adım atacak gençlerin maaşlarını ilk altı ay boyunca karşılayacak. Bu yıl program kapsamında 250 bin gencin istihdama katılması hedefleniyor ve her bir genç için ödenecek tutar 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre TBMM’ye sunulan mali torba yasa teklifinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı programın finansmanına dair düzenlemeye de yer verildi. Program, İŞKUR’un özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek ve gençlerin istihdama katılımını artırmayı hedefliyor.

Toplam finansman için ayrılan kaynak ise 228 milyar TL olarak planlandı.