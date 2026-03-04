Dev bankanın CEO’sundan Orta Doğu uyarısı: Piyasalar için süre verdi

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların ardından finansal piyasaların verdiği tepkinin beklenenden daha sınırlı kaldığını söyledi. Solomon, yatırımcıların gelişmelerin ekonomik yansımalarını değerlendirmesinin zaman alabileceğini ifade etti.

"Piyasalar beklenenden daha sakin tepki verdi"

Sydney’de düzenlenen bir iş zirvesinde konuşan Solomon, küresel piyasalardaki hareketleri yakından takip ettiğini belirterek, “Piyasa tepkisine bakıyorum ve büyüklüğüne göre piyasanın daha sakin tepki vermiş olmasına aslında şaşırdım” dedi.

Jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisine değinen Solomon, bu tür olayların ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemediği sürece piyasalarda genellikle sınırlı dalgalanmaya yol açtığını vurguladı. Solomon, "Yaşanan her şeyin birikimli bir etkisi ve çok daha sert bir reaksiyonu var. Şu ana kadar bu birikimli etkiyi görmedik. Ancak şu anda çok fazla bilinmeyen olduğu için spekülasyon yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.

"Piyasaların yaşananları sindirmesi birkaç hafta sürecek"

Solomon ayrıca yatırımcıların mevcut gelişmelerin sonuçlarını hemen fiyatlamayabileceğini belirterek, “Piyasaların kısa ve orta vadede yaşananların etkilerini gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir ve bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin edemem” değerlendirmesinde bulundu.