Trump'tan Hürmüz Boğazı için güvence: Parasını ödeyen gemilere eskort edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe girmek üzere DFC'ye talimat verdiğini belirterek, Körfez’den geçen tüm deniz ticareti için özellikle enerji taşımacılığına yönelik makul ücret karşılığında siyasi risk sigortası ve finansal güvence sağlanacağını ifade etti.

Gerekli görülmesi halinde ABD Donanması’nın tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri sırasında koruyacağını kaydeden Trump, “Ne olursa olsun ABD, enerjinin dünyaya serbest akışını sağlayacaktır” dedi.

ABD’nin ekonomik ve askeri gücünün “dünyadaki en büyük güç” olduğunu vurgulayan Trump, yeni adımların da yolda olduğunu belirtti.