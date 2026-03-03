Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rapora göre, şubat ayı enflasyonu 2,96 olarak açıklanırken yıllık bazda ise 31,53 olarak gerçekleşti.

ENAG 4.01 olarak açıklamıştı

ENAG verilerine göre ise şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,01 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.

2025=100 bazlı endekse göre TÜFE; bir önceki aya kıyasla yüzde 2,96, yılın başına göre (Aralık 2025’e göre) yüzde 7,95 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış gösterdi.

En büyük artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık artışlar dikkat çekti. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 42,33, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 36,44, ulaştırma ise yüzde 28,86 yıllık artış gerçekleşti.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise gıdada 9,07 puan, konutta 6,24 puan ve ulaştırmada 4,63 puan oldu.

Gıdada aylık artış yüzde 6,89

Şubat ayında aylık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler : yüzde 6,89

: yüzde 6,89 Ulaştırma : yüzde 2,58

: yüzde 2,58 Konut: yüzde 2,40

Aylık enflasyona katkı ise gıdada 1,71 puan, ulaştırmada 0,43 puan ve konutta 0,27 puan olarak hesaplandı.

174 alt başlığın 142’sinde artış

Endekste kapsanan 174 alt sınıfın 142’sinde fiyat artışı görülürken, 27 alt sınıfta düşüş yaşandı. 5 alt sınıfta ise değişim olmadı.

Çekirdek enflasyon yüzde 29,91

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise yıllık yüzde 29,91, aylık yüzde 2,16 arttı.

Bu göstergede yıl başına göre artış yüzde 6,48 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,05 olarak gerçekleşti.