OECD verileri açıklandı: Türkiye ilk 3'te yerini aldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine ilişkin büyüme verileri açıklandı.

Buna göre Türkiye, geçen yıl kaydettiği performansla en hızlı büyüyen ilk üç ekonomi arasında yer aldı.

Büyüme oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomi, 2025'in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,4, çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüdü. Yılın tamamında ise büyüme oranı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla Türkiye'nin çeyreklik bazda büyüme serisi 22 çeyreğe, yıllık bazda ise 16 yıla ulaştı. Türkiye, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Polonya ile birlikte OECD sıralamasında üçüncü sırayı paylaştı.

İrlanda ve Kosta Rika ilk iki sırada

OECD verilerine göre 2025'te en yüksek büyüme oranını yüzde 12,6 ile İrlanda kaydetti. Onu yüzde 4,6 ile Kosta Rika izledi. Türkiye ve Polonya'nın ardından yüzde 3,1 ile İsrail ve yüzde 2,9 ile Danimarka sıralamada yer aldı.

Açıklanan verilerde en düşük büyüme oranları ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya'da görüldü.

G20'de beşinci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında da yüzde 3,6 ile beşinci sırada yer aldı. 2025'te G20 içinde en hızlı büyüyen ekonomi yüzde 7,6 ile Hindistan oldu. Hindistan'ı yüzde 5,11 ile Endonezya, yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Suudi Arabistan takip etti.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin geçen yıl büyüme oranları (yüzde) şöyle: