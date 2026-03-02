Kahvenin en ucuz olduğu Avrupa şehri şaşırttı

Milyonlarca Avrupalı için kahve günlük bir rutin. Ancak bu alışkanlığın maliyeti yaşadığınız şehre göre ciddi şekilde değişiyor. Yeni fiyat karşılaştırmaları, kıta genelinde kahve fiyatlarındaki uçurumu gözler önüne serdi. Özellikle turistik bölgelerde fiyatlar katlanırken, İspanya görece uygun fiyatlı ülkeler arasında yer almayı sürdürüyor.

Güney Avrupa hâlâ daha hesaplı

Madrid’de bir kahve genellikle 2-3 Euro arasında değişirken, turistik bölgelerde bu fiyat 4-5 Euro’ya çıkabiliyor. Roma ve Lizbon’da da benzer bir tablo var. Atina’da ise ortalama 2,5-3,5 Euro seviyeleri görülüyor.

İspanya, güçlü kafe kültürü ve mahalle barları sayesinde Batı Avrupa’nın en uygun fiyatlı kahve destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle turistik merkezler dışındaki bölgelerde 2 Euro’nun altına kahve bulmak hâlâ mümkün.

Kuzey ve Orta Avrupa’da fiyatlar yükseliyor

Londra’da kahve fiyatları 4,5-5,5 Euro aralığında. Paris’te 3-5 Euro seviyesindeki fiyatlar turistik noktalarda 12 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Amsterdam ve Viyana’da 4-5 Euro bandı yaygın.

İskandinav ülkeleri ise zirvede. Kopenhag’da 6-7 Euro, Zürih’te 6-8 Euro seviyeleri görülüyor. Turistik kafelerde bu rakamlar 11-12 Euro’ya kadar ulaşabiliyor.

Orta Avrupa da artık ucuz değil. Budapeşte’de bazı turistik kafelerde kahve fiyatı 10-11 Euro’ya kadar çıktı. Prag ve Varşova’da merkez bölgelerde 3-4 Euro aralığı standart hale geldi.

Kahve neden pahalanıyor?

Artışın arkasında küresel nedenler var. İklim değişikliği, hasat dalgalanmaları ve tedarik zinciri sorunları kahve çekirdeği fiyatlarını yükseltti. Buna ek olarak enerji maliyetleri, kira artışları ve yükselen maaşlar işletmeler üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik ofisi Eurostat'ın verileri, Avrupa genelinde gıda ve içecek enflasyonunun dikkat çekici şekilde arttığını gösteriyor. Büyük şehirlerdeki yüksek işletme giderleri fiyatlara doğrudan yansıyor.

İspanya neden daha uygun?

İspanya’da hızlı kahve kültürü ve yoğun rekabet fiyatların dengede kalmasını sağlıyor. Mahalle kafelerinin fazlalığı, özellikle turistik olmayan bölgelerde fiyat baskısı oluşturuyor.

Ancak Barcelona ve Madrid’in merkezi bölgelerinde premium konseptli kafeler fiyatları yukarı çekmeye başladı. Buna rağmen Kuzey Avrupa ile karşılaştırıldığında İspanya hâlâ daha erişilebilir bir kahve deneyimi sunuyor.

Avrupa’da kahve artık sadece bir içecek değil, şehirlerin ekonomik yapısını yansıtan küçük bir gösterge haline gelmiş durumda.

Türkiye'de durum ne?

Türkiye’de kahve fiyatları son yıllarda adeta katlandı. 2021 yılında ortalama 12.5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2026 itibarıyla 150 TL seviyesine ulaştı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna doğru fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Türkiye’nin kahve tüketiminin neredeyse tamamını ithalatla karşılaması, küresel fiyat artışlarının doğrudan iç piyasaya yansımasına neden oluyor. Döviz kurundaki yükseliş ise maliyetleri daha da artırıyor.

Fiyat artışı sadece filtre kahveyle sınırlı değil. 2024 yılında 60-70 TL bandında olan bir fincan Türk kahvesi, 175 TL seviyesine çıktı. Bazı popüler ve merkezi mekânlarda fiyatların 200 TL’ye yaklaştığı görülüyor.