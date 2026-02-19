Kahve içmeye gitti, servet sahibi olduğunu öğrendi

İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel döneminde kendisine hediye edilen 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee hediye kartını kullanmak için bir kafeye gitti. Flying Horse Walk’taki şubede Matcha Latte siparişi veren Downing, ödeme esnasında kasadaki ekranda görünen tutarla büyük şaşkınlık yaşadı.

Hesapta 63 katrilyon sterlin göründü

Kasiyer de ekranda beliren rakam karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kartın bakiyesi 63 katrilyon sterlin olarak görünüyordu; yani 63 rakamının yanında tam 15 sıfır yer alıyordu.

Ortaya çıkan sıra dışı tutar, milyarder Elon Musk’ın servetinin yaklaşık 100 bin katına denk geliyor. Hatta küresel ekonominin toplam büyüklüğünü bile defalarca aşıyor.

“Gerçekten çok komikti”

Yaşadıklarını anlatan Downing, “Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi" ifadelerini kullandı.

12 Şubat’ta ilk alışverişini gerçekleştiren genç girişimci, birkaç gün sonra kartı yeniden denediğinde bakiyenin aynı şekilde göründüğünü belirtti.

“Dalga geçmek istemiyorum”

Kendi güzellik salonunu işleten Downing, durumu fırsata çevirmeyi düşünmediğini vurgulayarak, “İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu.” dedi.

Kahve zinciri 200 Degrees Coffee ise olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Servet sadece kağıt üzerinde

Ancak dikkat çeken detay, görünen bu astronomik bakiyenin gerçekte bir serveti temsil etmemesiydi. Söz konusu kart yalnızca ilgili kahve zincirinde geçerli. Yani Downing kağıt üzerinde dünyanın en zengin kişisi gibi görünse de, harcama alanı kahve ve kruvasanla sınırlı.