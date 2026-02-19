Ordu hazır, Trump kararsız: İran'a saldırı bu hafta sonu gelebilir

ABD, son günlerde Orta Doğu'da hava ve deniz askeri unsurlarını önemli ölçüde artırırken Trump'a da askeri seçeneklerin kısa sürede hazır olabileceği yönünde brifing verildiği öğrenildi.

Askeri müdahalenin olasılıkları değerlendiriliyor

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump'ın görüşmelerde hem askeri müdahale lehinde hem aleyhinde değerlendirmeler yaptığı ve danışmanlarına en uygun yolun ne olduğunu sorduğu aktarıldı.

Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin çarşamba günü Beyaz Saray Durum Odası'nda İran konulu toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, Trump'ın ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner tarafından da İran ile görüşmeler hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Ordu hazır, Trump kararsız

Haberde, ordunun İran'a bu hafta sonu saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak Trump'ın henüz son kararını vermediği, ABD'nin bazı hava unsurlarının ise Birleşik Krallık'tan Orta Doğu'ya daha yakın noktalara kaydırıldığı, bölgeye ek deniz unsurlarının sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile yapılan müzakerelere dair bilgi vermesi bekleniyor.

Uçak gemisini denizin dibine gönderebilecek silah

Öte yandan İran dini lideri Ali Hameney, Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur" açıklamasına karşılık "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerini kullanmıştı.