Cumhurbaşkanı resmen duyurdu: Ülke erken seçime gidiyor, tarih belli oldu

Nisanİliana İotova, 19 Nisan’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini duyurdu. Avrupa Birliği ve NATO üyesi Bulgaristan, son beş yıl içinde sekizinci kez sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı İotova, seçim sürecine kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümetin başına Bulgaristan Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov’u getirdi.

Önceki hükümet, ekonomi yönetimi ve yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğu yönündeki eleştirilerin ardından haftalar süren sokak gösterileri sonrasında görevinden ayrılmıştı.

Seçim 19 Nisan'da

İotova, Çarşamba günü Gyurov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "19 Nisan'da seçim yapılması için bir kararname çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

1 Ocak itibarıyla Euro Bölgesi’ne dahil olan Bulgaristan, uzun süredir siyasi belirsizlikle mücadele ediyor. Parçalı yapıya sahip parlamentoda partilerin kalıcı ve güçlü koalisyonlar kuramaması, ülkede istikrarlı bir yönetim oluşmasını zorlaştırıyor.