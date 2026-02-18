Saat sektöründe dev birleşme

ABD merkezli American Exchange Group (AEG), saat sektörünün saygın üreticilerinden E. Gluck Corporation'ı satın aldığını açıkladı. Bu stratejik satın alma ile birlikte E. Gluck Holdings LLC adlı yeni bir yapı oluşturulurken, birleşmenin küresel pazarda büyümeyi hızlandırması, inovasyonu artırması ve şirketin perakende kanallarındaki gücünü önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.

Satın alma anlaşması kapsamında kurulan E. Gluck Holdings LLC, sektörün en büyük ve en güçlü moda saat ve mücevher toptan satış şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

4 markanın sahibi oldu

E. Gluck Corporation'ın American Exchange Group'un saat, teknoloji ve mücevher bölümüne entegre edilmesiyle birlikte, birleşik yapı önemli markaları bünyesinde toplayacak.

Birleşme sonrası oluşan yeni şirket, şu markaların sahibi olacak:

• Armitron

• Torgoen

• Danecraft

• iTouch

Ayrıca şirket, Anne Klein, Nine West, Vince Camuto ve Steve Madden gibi dünyaca ünlü moda markaları için de saat ve mücevher tasarımı ve üretimi yapmaya devam edecek.

CEO Mamrout: Sektör için dönüştürücü bir an

American Exchange Group CEO'su Alen Mamrout, satın almanın şirket ve sektör açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mamrout, E. Gluck Corporation'ın yenilikçilik, güçlü tasarım anlayışı ve sağlam perakende ortaklıklarıyla uzun yıllardır güçlü bir miras oluşturduğunu ifade etti.

American Exchange Group'un küresel ölçeği, sektör uzmanlığı ve dağıtım ağı ile bu mirasın birleşmesinin benzersiz bir büyüme platformu oluşturacağını söyledi.