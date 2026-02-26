10 şubesini kapatan kahve zincirine müşteri çıktı

ABD Washington merkezli kahve zinciri Compass Coffee, geçen ay iflas korumasına başvurarak zor bir sürece girmişti. Azalan müşteri trafiği ve pandemi sonrası finansal baskılar nedeniyle 10 şubesini kapatan şirket için şimdi yeni bir umut doğdu.

11,7 milyon dolar borç

2014’te kurulan Compass Coffee, iflas sürecinde 10 kafesini kapattı. Şirketin yaklaşık 166 çalışanı bulunuyordu ve mahkeme kayıtlarına göre alacaklılara ve yatırımcılara yaklaşık 11,7 milyon dolar borcu vardı.

Ayrıca Ivy City’deki kahve kavurma tesisi de yeniden yapılandırma kapsamında kapatıldı.

İngiliz kahve devi devreye girdi

Londra merkezli bir küresel kahve zinciri, Compass Coffee markası ve varlıkları için önce 2,9 milyon dolarlık “ön alım teklifi” teklif sundu. İhale sürecinde teklifi 4,75 milyon dolara yükseltti ve kazanan taraf oldu.

Mahkemenin 26 Şubat’ta satışa onay vermesi bekleniyor. Onay çıkarsa şirket, Compass Coffee’in büyük bölüm varlıklarının yeni sahibi olacak. Şirketin ilk etapta kalan 17 şubeyi Compass adıyla işletmeye devam etmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak uzun vadede yeniden markalama yapılıp yapılmayacağı net değil.