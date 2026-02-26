Yılın ilk dış ticaret verisi: Açık büyüdü, ihracat geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde yayımlanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,1 artışla 28 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 8 milyar 380 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,8’den yüzde 70,8’e geriledi.

Enerji ve altın hariç denge...

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat Ocak ayında yüzde 2,0 azalarak 19 milyar 107 milyon dolara geriledi. Aynı kapsamda ithalat yüzde 5,3 artışla 21 milyar 907 milyon dolara çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 800 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu kalemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 1,8 artışla 41 milyar 14 milyon dolara ulaştı.

İmalat sanayi ihracatta belirleyici

Ocak ayında toplam ihracatın yüzde 92,7’sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Teknoloji yoğunluğuna göre bakıldığında, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı. İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri içindeki payı yüzde 12,9 oldu.

İthalatta ara malları ağırlığı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, Ocak ayında ithalatın yüzde 72,1’ini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,3, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya’ya

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya 1 milyar 780 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak ilk beş ülke arasında yer aldı. İlk beş ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 283 milyon dolar ile Çin aldı. Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İsviçre Çin’i takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 42,9’unu oluşturdu.

Arındırılmış verilerde aylık gerileme

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ocak ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık seride ise ihracat yüzde 1,5 düşerken, ithalat yüzde 3,4 artış gösterdi.

Özel ticaret sisteminde açık daha yüksek

Özel ticaret sistemine göre ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,3 azalışla 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artışla 27 milyar 533 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 16,6 artarak 8 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı özel ticaret sisteminde yüzde 67,7’ye geriledi.