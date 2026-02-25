ASO Başkanı Ardıç: Yüksek finansman maliyetleri ve belirsizlik firmaları yatırımdan uzaklaştırıyor

ASO Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Ardıç, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticaret hacminin 232 milyar doları aştığını hatırlattı.

Gümrük Birliği kaynaklı asimetrik etkilerin sanayi üzerinde baskı yarattığını vurgulayan Ardıç, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’ye etkilerini dengeleyecek mekanizmaların hızla devreye alınması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardıç, yüksek finansman maliyetleri ve öngörülebilirliğin azalmasının firmaların yatırım iştahını zayıflattığını söyledi. Şirketlerin mevcut koşullarda büyümeden çok nakit akışını ve bilanço sağlığını korumaya odaklandığını belirten Ardıç, bu eğilimin sanayi üretimi açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

Sanayi için “bilanço resesyonu” uyarısı

Ardıç, yatırımın ötelenmesi ve üretimdeki yavaşlamanın kalıcı hale gelmesi halinde sanayinin bilanço resesyonu riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Bu sürecin aşılması için finansman koşullarının iyileştirilmesi ve sanayiyi destekleyici politikaların hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.