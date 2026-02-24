Trump'ın küresel vergi planı devrede: Gümrük vergileri yürürlüğe girdi

ABD'de Donald Trump yönetiminin küresel ölçekte uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), muafiyet kapsamı dışında kalan tüm ithal ürünlere başlangıç aşamasında yüzde 10 ek vergi uygulanacağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme kararı sonrası yeni adım

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump'ın tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana gümrük vergisi koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Bu kararın ardından Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayanarak tüm ülkelere yönelik yüzde 10 oranında küresel tarife uygulanmasını öngören kararı imzaladı.

Trump 21 Şubat'ta söz konusu oranın yüzde 15'e çıkarılacağını açıklasa da Beyaz Saray yetkilileri şu aşamada yalnızca yüzde 10'luk kararın yürürlüğe girdiğini, olası artışın ileri bir tarihte değerlendirileceğini bildirdi.

1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi, başkana "büyük ve ciddi" ödemeler dengesi açıklarını gidermek amacıyla 150 güne kadar yeni gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyor. Yönetim, uygulamanın gerekçesi olarak ABD'nin yıllık 1,2 trilyon doları bulan ticaret açığını ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4'üne ulaşan cari açığı gösteriyor.

İş dünyasından ilk dava

Yeni tarifeler iş dünyasında belirsizlik yaratırken, ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx federal hükümete dava açtı. Şirket, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Şubat 2025'ten bu yana IEEPA kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle maddi zarar gördüğünü belirtti.

FedEx, Yüksek Mahkeme'nin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin yasal faiziyle birlikte iade edilmesini talep ediyor. Uzmanlar ise ABD'nin dış yükümlülüklerini karşılama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu ifade ediyor.