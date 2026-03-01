1 MART ALTIN FİYATLARI: Altın artacak mı, düşecek mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira?

ABD-İran gerilimi 28 Şubat 2026'da savaşa dönüştü. Saldırılar sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybederken cumartesi günü altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Piyasalar pazar günü kapalı ve Asya piyasalarının açılışı ile birlikte yön belli olacak. Vatandaşlar şimdi son durumu merak ederken "Gram altın ne kadar" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Altın artacak mı?

Küresel piyasalar pazar günü kapalı... Fakat kripto piyasaları 7/24 açık ve Tether Gold bugün yatay seyrediyor. Şu an Tether Gold 5 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Asya piyasalarının açılmasının ardından altının son durumu belli olacak.

Kapalıçarşı altın fiyatları (1 Mart 2026)

Gram altın

Alış: 7742.32

Satış: 8017.98

Çeyrek altın

Alış: 12683.00

Satış: 13089.00

Yarım altın

Alış: 25367.00

Satış: 26162.00

Tam altın

Alış: 50578.00

Satış: 52077.00