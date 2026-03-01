ABD-İran gerilimi 28 Şubat 2026 Cumartesi günü savaşa dönüştü. Yapılan saldırı sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'nı kapatırken petrol fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Vatandaşlar sıkça "Petrol fiyatları arttı mı", "Benzine zam geldi mi" sorularını yöneltiyor.

Petrol fiyatları arttı mı?

Brent petrol 27 Şubat Cuma günü yaklaşık yüzde 3 yükselerek 72,96 dolara kadar çıktı. Cumartesi piyasalar kapalı olduğu için artış yaşanmazken pazartesi günü sert yükseliş bekleniyor.

Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda brent petrolün ilk olarak 80 dolara yükselmesini bekliyor. Sürecin devam etmesiyle birlikte brent petrolün zamanla 108 dolara kadar çıkması öngörülüyor.

Hafta içinde de benzine zam bekleniyor.

Fiyat artışları küresel enflasyona kadar pek çok alanı etkileyebilir.