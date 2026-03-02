Ekonomide İran tedbirleri! Peş peşe kritik adımlar geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın Körfez Ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan saldırıları ekonomide önlemleri beraberinde getirdi.

TCMB’den yapılan açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek, kur oynaklığını sınırlamak ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceği duyuruldu.

Borsa İstanbul’da açığa satış yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede yaşanan jeopolitik gerginliklerin sermaye piyasaları üzerindeki olası etkilerini sınırlamak amacıyla bir dizi tedbir aldı. Buna göre, 2 Mart–6 Mart tarihleri arasında Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı.

Aynı dönemde kredili işlemlerde öz kaynak oranlarının esnetilerek uygulanmasına da karar verildi.

Pay piyasasında emir/işlem oranı düşürüldü

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun kararıyla Pay Piyasası’nda emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e indirildi. Düzenlemenin, aşırı işlem yoğunluğunu ve oynaklığı sınırlamayı hedeflediği belirtildi.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi nedir?

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, tarafların vade sonunda döviz teslimi yapmaksızın, yalnızca kur farkının Türk lirası üzerinden uzlaşmaya bağlandığı türev işlemlerden oluşuyor. Bankalar, TCMB’den sağladıkları bu pozisyonları reel sektöre veya yurt dışı piyasalara aktarabiliyor.