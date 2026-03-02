Bakan Şimşek: Sürdürülebilir büyümenin ön koşulu fiyat istikrarıdır
DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 46’ncı yılını kutlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü bir zemine oturduğunu belirterek, “Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin ön koşulu; mali disiplin ise makroekonomik istikrarın temel dayanağını oluşturur” dedi.
Küresel ekonomide belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları program sayesinde ekonominin daha dengeli, daha öngörülebilir ve şoklara karşı daha dirençli bir yapıya kavuştuğunun altını çizdi. DÜNYA Gazetesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, “Önceliğimiz; fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek, kamu maliyesini güçlendirmek, dış kırılganlıkları azaltmak ve ekonomimizi yüksek katma değerli üretim yapısına dönüştürmek olmalı” diye konuştu.
“Para politikasındaki kararlı duruşa devam”
Bugün itibarıyla makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağladıklarına atıfta bulunan Mehmet Şimşek, şu bilgileri verdi: “2023’te yüzde 65 seviyesinde olan yıllık enflasyon 2026 Ocak itibarıyla yüzde 30,7’ye geriledi. Dezenflasyon süreci genele yayılan bir nitelik kazandı. Para politikasındaki sıkı ve kararlı duruş, maliye ve gelirler politikalarıyla güçlü bir eşgüdüm içinde sürdürülüyor. Beklentilerdeki iyileşme, finansal istikrarın güçlenmesi ve politika çerçevesine duyulan güven; fiyatlama davranışlarının daha sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı sağlıyor. Arz yönlü tedbirlerle desteklenen bu bütüncül yaklaşım, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesini hedeflemektedir.”
Dış dengede ise önemli kazanımlar elde edildiği tespitini paylaşan Mehmet Şimşek, brüt dış finansman ihtiyacı belirgin biçimde azalırken, finansman kompozisyonunun da iyileştiğini iletti. Uzun dönem ortalaması yüzde 20,3 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2025’te yaklaşık yüzde 15’e gerilediğini kaydeden Şimşek, “Enerjide artan yerli ve yenilenebilir kapasite, hizmet ihracatındaki güçlü performans ve ihracatın teknoloji yoğunluğunun artışı dış dengeyi daha dayanıklı bir yapıya kavuşturuyor. Böylece küresel oynaklıklara karşı ekonomimizin direnci artıyor” değerlendirmesini yaptı.
“Döviz pozisyonunda toplam 280 milyar dolar iyileşme sağlandı”
Türkiye ekonomisi için dikkat çeken önemli bir hususun da finansal istikrar tarafında yaşandığına işaret eden Bakan Mehmet Şimşek, risk priminin önemli ölçüde gerilediğini, rezerv pozisyonunun ise güçlendiğini bildirdi. Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 206,1 milyar dolara ulaştığını, swap hariç net rezervlerin ise program döneminde 136,1 milyar dolar artış gösterdiğini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: “Türk lirası varlıklara duyulan güven artarken TL mevduatların toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 59’a ulaştı. Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 144 milyar dolar azaldı ve KKM’den çıkış büyük ölçüde tamamlandı. Rezervlerdeki artış ve KKM’deki azalmayla birlikte değerlendirildiğinde, döviz pozisyonunda toplam 280 milyar dolar iyileşme sağlandı.” Öte yandan, cari fiyatlarla 3,6 trilyon liraya ulaşan deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplinini koruduklarını, harcamalarda önceliklendirme ve tasarruf politikalarıyla mali dengeyi güçlendirdiklerini vurgulayan Mehmet Şimşek, “Vergide adalet ve etkinliği esas alarak kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik adımlar sayesinde gelir performansını kalıcı biçimde iyileştirdik. Sağlam bir mali çerçeve; borç dinamiklerini güçlü tuttuğu gibi risk primini düşürüp, finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı sağladı” dedi. Bununla beraber, 2023’te yüzde 5,1 ve 2024’te yüzde 4,7 olan merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının 2025 yılında yüzde 2,9 seviyesine gerilediğini aktaran Mehmet Şimşek, iki yılın ardından geçen yıl faiz dışı fazla vermelerini ise uygulanan programdaki başarıya bağladı. Bu sayede borçlanma ihtiyacını azalttıklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Deprem harcamalarının da etkisiyle son 3 yılda yüzde 135 olan iç borç çevirme oranını bu yıl yüzde 100’ün altına indirmeyi hedefliyoruz. Böylece kamunun özel sektörü dışlama etkisi azalacak, reel sektörün finansmanı için alan açılmış olacak. Tüm bunların yanı sıra artan jeopolitik riskler, ticarette korumacılık eğilimleri ve finansal piyasalardaki oynaklık küresel konjonktürü zorlaştırıyor. Ancak güçlenen rezervler, azalan dış finansman ihtiyacı, sağlam bankacılık sektörü ve kamu maliyesi yapımız sayesinde Türkiye ekonomisi bu şoklara karşı geçmişe kıyasla çok daha dayanıklı. Öngörülebilir ve kural bazlı politika çerçevemiz, güveni artıran temel çıpamız.”
"DÜNYA, sağlıklı piyasa işleyişine katkı veriyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Ekonomi gazeteciliğinde şeffaflık, veri temelli analiz ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlıklı piyasa işleyişi ve makroekonomik istikrar açısından önem arz ediyor. DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır iş dünyasına, yatırımcılara, politika yapıcılara ve vatandaşlara sağladığı nitelikli içerikler ve güvenilir yayıncılık anlayışıyla önemli bir misyon üstlendi. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışanlarını ve yazılarıyla değer katan yazarlarını kutluyor, yayın hayatlarında başarılarının devamını diliyorum."
“Yapısal dönüşüm için güçlü bir zemin var”
2026’nın ekonomide reform yılı olacağına atıfta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zekâ temelli üretim kapasitesinin geliştirilmesinin programlarının öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi. Aktif sanayi politikalarıyla üretimde teknoloji yoğunluğunu artırmayı, küresel değer zincirlerindeki konumu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Şimşek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, üretken altyapıyı güçlendiren projeler ve lojistik kapasiteyi artıran adımlar büyümenin niteliğini yükseltiyor. Programımız; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformların eşgüdümüne dayanıyor. Elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek fiyat istikrarını tesis etmeyi, mali alanı güçlendirmeyi ve Türkiye ekonomisini daha dayanıklı, daha rekabetçi ve daha müreffeh bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.