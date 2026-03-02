SPK'dan kritik hamle: Borsada açığa satış işlemleri yasaklandı

SPK, bölgedeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasalarına olası etkilerini azaltmak ve piyasa istikrarını korumak amacıyla geçici tedbirler aldığını duyurdu. Kurul, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların güvenilir işleyişinin sürdürülmesi için bazı uygulamaların devreye alındığını bildirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölgemizde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar,

• Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

• Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.