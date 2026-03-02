Benzin ve mazota zam geldi mi, gelecek mi?

ABD, İsrail- İran savaşı Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. Birçok ülke vurulurken Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle petrol fiyatları da durmadan yükseliyor. Bu sabah Brent Petrol 82 dolara sıçradı. Uzmanların açıklamaları dikkatle takip edilirken "Benzin ve mazota zam geldi mi" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Benzin ve mazota zam geldi mi?

Bugün itibarıyla henüz benzin ve mazota zam gelmiş değil.

Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda brent petrolün ilk olarak 80 dolara yükselmesini bekliyordu ve gerçekleşti. Sürecin devam etmesiyle birlikte brent petrolün zamanla 108 dolara kadar çıkması öngörülüyor.

Hafta içinde de benzine ve mazota zam bekleniyor.

Fiyat artışları küresel enflasyona kadar pek çok alanı etkileyebilir.