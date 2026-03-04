Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı?
Brent petrol fiyatları savaştan bu yana yaklaşık yüzde 14 oranında artış gösterdi. Savaşın devam etmesi ile birlikte petrol fiyatlarının artacağı tahmin edilirken her gün vatandaşlar "Mazota zam geldi mi, gelecek mi" sorusunu yöneltiyor.
ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken petrol fiyatları da hızla tırmanıyor. Petrol fiyatlarının artması mazota ve benzine zam beklentisini de beraberinde getiriyor. Sosyal medyada bu gece yarısından itibaren zam geleceği paylaşımları gelirken vatandaşlar son durumu araştırıyor.
Mazota ve benzine zam gelecek mi?
Sosyal medyada "Bu gece yarısı motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL zam bekleniyor" paylaşımları üst üste gelirken resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ