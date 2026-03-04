Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı?

ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken petrol fiyatları da hızla tırmanıyor. Petrol fiyatlarının artması mazota ve benzine zam beklentisini de beraberinde getiriyor. Sosyal medyada bu gece yarısından itibaren zam geleceği paylaşımları gelirken vatandaşlar son durumu araştırıyor.

Mazota ve benzine zam gelecek mi?

Sosyal medyada "Bu gece yarısı motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL zam bekleniyor" paylaşımları üst üste gelirken resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.