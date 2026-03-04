Bedelliden 19,2 milyar TL ek kaynak, kriptodan 4,2 milyar TL vergi

TBMM gündemine gelen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ekonomiyi doğrudan etkileyecek yeni düzenlemeler içeriyor. Teklifin etki analizine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında işlem vergisi alınacak.

Yeni vergi uygulamasıyla devletin yıllık yaklaşık 4,2 milyar lira gelir elde etmesi bekleniyor. Bu düzenleme, kripto varlık piyasasında gerçekleştirilen işlemleri kapsayacak ve sektörün vergi kapsamına daha güçlü şekilde dahil edilmesini sağlayacak.

Kıymetli taşlara yüzde 20 ÖTV

Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamının genişletilmesi oldu. Buna göre tabii veya kültür incileri, işlenmiş ya da işlenmemiş elmaslar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan üretilen çeşitli eşyalar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alandan yıllık yaklaşık 1,9 milyar lira vergi geliri elde edilmesi öngörülüyor. Yeni vergi uygulaması, kanunun yayımlanmasını takip eden ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak

Teklifte yer alan bir diğer önemli değişiklik ise bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenleme oldu. Yeni düzenlemeye göre bedelli askerlik tutarı, 300 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu belirlenecek.

Bedelli askerlik kapsamında ödenen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Ancak bu tutarın 240 bin göstergeye karşılık gelen kısmı genel bütçeye, kalan kısmı ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.

2025 yılında bedelli askerlikten yaklaşık 60 milyar TL gelir elde edildiği belirtilirken, düzenlemenin yasalaşması ve bedelli askerlik tutarının yüzde 25 artırılmasıyla bu yıl 19,2 milyar liralık ek kaynağın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması hedefleniyor.