Yüksek vergi nedeniyle 182 bin kişi taşındı

ABD’de “mavi eyalet” olarak bilinen ve yüksek vergi oranlarıyla öne çıkan Massachusetts, 2020-2025 döneminde ciddi bir nüfus kaybı yaşadı. Pioneer Institute tarafından yayımlanan iş gücü analizine göre eyalet, Nisan 2020 ile Temmuz 2025 arasında net 182 bin kişilik iç göç kaybı verdi. Bu rakam, yaklaşık bir buçuk Cambridge şehrinin nüfusuna eşdeğer.

Göç edenler genç ve üretken yaş grubunda

Rapora göre eyaleti terk edenlerin çoğu 26-34 yaş aralığında. Uzmanlar, bu grubun ekonomik üretkenliği nedeniyle kaybın uzun vadeli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Pandemi öncesinde başlayan iç göç eğiliminin pandemi sonrasında da yüksek seyretmesi, durumun yapısal bir sorun haline geldiğini gösteriyor.

Analizde, uluslararası göçün 2022-2024 arasında 230 bin yeni sakin kazandırarak iş gücünü desteklediği belirtilse de, önümüzdeki dönemde göç hızının düşmesi halinde iş gücünde daralma yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

İş gücü ve istihdamda zayıf performans

Massachusetts’te özel sektör istihdamı hâlâ 2019 seviyesinin altında. Ocak 2020’den bu yana özel sektörde 18 bin kişilik net kayıp yaşandı. Aynı dönemde ABD genelinde özel sektör istihdam artışı yüzde 5’i aşarken; Florida, Texas ve Kuzey Carolina gibi hızlı büyüyen eyaletlerde bu oran yüzde 10’un üzerine çıktı.

Eyalette işsizlik oranı Aralık itibarıyla yüzde 4,8’e yükseldi. Bu oran, komşu eyaletlerin çoğundan daha yüksek. Ayrıca açık iş pozisyonu sayısı pandemi dönemindeki zirvesinden yüzde 50 gerileyerek 145 bine düştü.

Eğitim seviyesi yüksek, vergi rekabeti zayıf

Massachusetts, yüzde 53,4 ile lisans ve üzeri eğitim oranında ABD’nin en eğitimli eyaleti konumunu koruyor. Ancak 2026 Eyalet Vergi Rekabet Endeksi’nde 43. sırada yer alarak en düşük 10 eyalet arasına girdi. Rapora göre yüksek ve karmaşık vergi yapısı, rekabet gücünü zayıflatıyor.

Öte yandan yaşam bilimleri alanında güçlü büyüme dikkat çekiyor. Biyokimyacılar, biyomühendisler ve biyoteknik uzmanlarda ciddi artış görülürken; otomasyon riski taşıyan sekreterlik, kasiyerlik ve müşteri hizmetleri gibi mesleklerde keskin düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre Massachusetts’in uzun vadeli büyüme potansiyeli, genç ve üretken nüfusu elde tutma kapasitesine bağlı olacak.