Kovulma paketini açıkladı: Tazminat + 5 ay ekstra maaş + sağlık sigortası + 5 bin dolar

ABD’li finans ve teknoloji şirketi Block’un CEO’su Jack Dorsey, şirketin yapay zekâ çağı modeline geçiş sürecinde 4 binden fazla pozisyonun kaldırılacağını açıkladı. Karar sonrası Block hisseleri piyasa öncesi işlemlerde sert yükseldi.

Çalışan sayısı yarıya yaklaşıyor

Block’un 2025 sonu itibarıyla 10 bin 205 tam zamanlı çalışanı bulunuyordu. Açıklanan plan kapsamında şirketin çalışan sayısı 6 binin altına düşecek. İş gücünün yüzde 40’tan fazlasının azaltılacağı belirtiliyor.

500 milyon dolar yeniden yapılanma maliyeti

Şirket, işten çıkarmalara bağlı olarak 450-500 milyon dolar arasında yeniden yapılanma gideri bekliyor. Bu tutarın büyük kısmının 2026 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilmesi planlanıyor.

2026 için iddialı hedefler

Block, kesintilerle birlikte 2026 yılında 12,2 milyar dolar brüt kâr hedefliyor. Bu rakam yıllık bazda yüzde 18 artış anlamına geliyor. Şirket ayrıca 3,2 milyar dolar düzeltilmiş faaliyet geliri ve yüzde 26 marj hedefi açıkladı.

2025’te brüt kârın 10,36 milyar dolara ulaştığı, dördüncü çeyrekte ise 2,87 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Cash App 1,83 milyar dolar, Square ise 993 milyon dolar katkı sağladı.

“Soğuk değil, insani olsun”

Dorsey, çalışanlara gönderdiği mesajda sürecin “soğuk ve mekanik değil, insani ve biraz garip hissettiren” bir şekilde yürütüleceğini söyledi. Ayrılan personele 20 haftalık maaş, her kıdem yılı için ek ödeme, 6 ay sağlık sigortası ve 5 bin dolar geçiş desteği verileceği açıklandı.

Yapay zekâ odaklı dönüşüm

Şirket, yeni dönemi zekâ temelli bir operasyon modeli olarak tanımlıyor. Karar alma süreçleri, risk yönetimi ve ürün geliştirme alanlarında yapay zekâ entegrasyonunun artırılacağı belirtildi.

Yüzde 20 yükseldi

İşten çıkarmalar sonrası hisselerin yüzde 20’den fazla yükselmesi, yatırımcıların maliyet disiplini ve yapay zekâ stratejisini olumlu karşıladığı şeklinde yorumlandı. Ancak bazı uzmanlar, şirketlerin yapay zekâ vurgusunu daha geniş kapsamlı tasarruf planlarının gerekçesi olarak kullandığını savunuyor.

Bitcoin etkisi sürüyor

Kripto yatırımcıları açısından Block’un performansı hâlâ Bitcoin dalgalanmalarına bağlı. Şirket, 2025’in son çeyreğinde Bitcoin değerleme farkından 234 milyon dolarlık negatif etki açıkladı. Ayrıca 790 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirildi.