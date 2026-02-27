Emeklinin ikramiyesine zam geliyor: Torba yasada genç desteği ve bedelli askerlik var

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan teklif kapsamında emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.

Bu çerçevede yaklaşık 17,8 milyon emekliyi ilgilendiren artışa ilişkin etki analizinin hazırlandığı belirtiliyor. Elde edilecek veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmelerin ardından teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulacağı ifade ediliyor.

Genç istihdamına 6 ay destek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenleme paketinde, daha önce kamuoyuna duyurulan genç istihdamını teşvik adımının da yer alması bekleniyor. Buna göre 18-25 yaş aralığındaki gençleri işe alan işverenlere 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlanması öngörülüyor.

Deprem konutlarında yeni ödeme modeli

Torba yasada ayrıca deprem ve afet konutlarının hak sahiplerine teslim sürecine ilişkin bazı teknik düzenlemelerin bulunacağı kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların ödeme planına ilişkin yeni bir müjde açıklamış ve depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların 484 bin lira peşinatla konut sahibi olabileceğini duyurmuştu.

Yeni düzenlemeyle ödeme vadelerinin uzatılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme kapasitesine göre belirlenmesi planlanıyor. Böylece depremzedelerin kalıcı barınma sürecinin daha sağlıklı şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

Bedelli askerlik ve vergi düzenlemeleri gündemde

Edinilen bilgilere göre pakette bedelli askerlikten yararlanma koşulları ve ödeme kriterlerine ilişkin bazı değişiklikler de yer alabilir. Yılbaşında 333 bin liraya yükselen bedelli askerlik ücretine dair vatandaş lehine iyileştirmeler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra vergi düzenlemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası doğrultusunda bazı kurumlara tanınan muafiyetlerin sona erdirilmesi de gündemde bulunuyor.