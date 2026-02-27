Öyle bir zam yaptı ki... En yüksek maaş veren market zinciri oldu!

İngiltere’nin dördüncü büyük süpermarket zinciri Aldi, çalışanlarına yönelik büyük bir maaş artışı açıkladı. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında 28 binden fazla saatlik çalışan zamdan yararlanacak.

Saatlik ücretler yükseldi

Yeni düzenlemeye göre; ülke genelinde başlangıç ücreti 12,40 sterlinden 13,50 sterline (800 TL), Londra’da ise 13,65 sterlinden (809 TL) 14,88 sterline (882 TL) çıkarıldı.

Kıdeme bağlı olarak saatlik ücret ülke genelinde 14,47 sterline (856 TL), Londra’da ise 15,20 sterline (901TL) kadar yükselecek.

Bu artışla Aldi, İngiltere’de en yüksek maaş veren süpermarket unvanını korudu.

Lidl ve diğer zincirler de artırdı

Aldi’nin hamlesi, Lidl’in giriş ücretini 13,45 sterline (797 TL) yükseltmesinin ardından geldi.

Sainsbury’s ve Tesco da saatlik ücret artışına giderken, ulusal asgari ücret 1 Nisan’dan itibaren 12,71 sterline (754 TL) çıkacak.

Ücretli mola avantajı

Aldi, büyük süpermarketler arasında tüm çalışanlarına ücretli mola sunan tek zincir olmaya devam ediyor. Bu uygulamanın çalışan başına yıllık yaklaşık 1500 sterlin (88 bin 937 TL) ek değer sağladığı belirtiliyor.

370 milyon sterlinlik yatırım planı

Aldi UK & Ireland CEO’su Giles Hurley, çalışanlara yapılan 42 milyon sterlinlik (2.5 milyar TL) yatırımın şirket başarısının temelinde yer aldığını vurguladı.

Şirket, 2026’da 40 yeni mağaza açmayı planlarken, mevcut mağazaların yenilenmesi ve genişletilmesi için 300 milyon sterlin (17.8 milyar TL) ek yatırım yapacak.