Vatandaşlık maaşı netleşiyor: Gelir sınırı 9 bin 358 TL

Kamuoyunun bir süredir gündeminde bulunan ve “vatandaşlık geliri” olarak tanıtılan sosyal destek programının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, uygulamadan yalnızca hane geliri asgari ücretin üçte birini aşmayan aileler yararlanabilecek.

NTV’de yer alan habere göre, aylık toplam geliri 9 bin–9 bin 358 TL seviyesinin altında kalan haneler destek kapsamına alınacak. Bu tutarın üzerinde geliri bulunan aileler ise vatandaşlık geliri uygulamasından faydalanamayacak.

Destek tutarı asgari ücretin yüzde 20’sini aşmayacak

Çalışmaya ilişkin senaryolarda, kira, fatura ve çocuk yardımlarını kapsayan ödemeler için en yüksek destek tutarının asgari ücretin yüzde 20’si olması öngörülüyor. Bu oran, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında aylık en fazla 5 bin 615 TL’ye karşılık geliyor.

Alternatif senaryolarda ise destek oranının asgari ücretin yüzde 17’si veya yüzde 15’i seviyesinde belirlenmesi değerlendiriliyor. En üst senaryonun hayata geçmesi halinde, mutlak yoksulluk sınırında yer alan bir hanenin gelirine aylık 5 bin 615 TL’ye kadar katkı sağlanmış olacak.

Başvurular dijital ortamda yapılacak

Programa başvuruların çevrim içi olarak alınması planlanıyor. Gelir tespitinde hane ziyareti yapılmayacak; SGK kayıtları, Gelir İdaresi verileri, banka hesap hareketleri ve tapu bilgileri tek bir dijital sistem üzerinden kontrol edilecek.

Başvuru yapan hanelerin bu ortak sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak. Programa kabul edilen ailelerin gelir durumu aylık olarak izlenecek. Düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için yasal altyapıyı oluşturacak bir kanun teklifinin hazırlanması bekleniyor.