ABD-İsrail’in İran saldırısı kriptoyu sarstı: Birkaç saat içinde sert düştü

Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Bitcoin hafta sonu işlemlerinde sert değer kaybetti. Lider kripto para birimi birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 3 düşerek 63 bin dolar seviyesine yaklaştı ve şubat başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Hafta sonu satış dalgası

Bitcoin’in 64 bin doların altına inmesi, 5 Şubat’taki sert düşüşten bu yana görülen en zayıf seviyelere işaret ediyor. O dönemde fiyat kısa süreliğine 60 bin doların altını test etmişti. Son düşüş, riskli varlıklarda zaten kırılgan olan görünümü daha da baskıladı.

İsrail Savunma Bakanı ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken, ABD’li yetkililer de operasyona Amerikan güçlerinin katıldığını doğruladı. Bu gelişme, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma riskini gündeme taşıdı.

Bitcoin neden ilk tepkiyi veriyor?

Uzmanlara göre Bitcoin’in hafta sonu sert satış yaşamasının temel nedeni, kripto piyasalarının 7/24 açık olması. Hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalıyken yatırımcıların riskten kaçmak için çıkış yapabildiği en büyük ve likit varlık Bitcoin oluyor.

Bu nedenle kripto para, jeopolitik şoklarda adeta “basınç vanası” işlevi görüyor. Geleneksel piyasalar kapalıyken risk iştahındaki düşüş ilk olarak kripto fiyatlarına yansıyor.

Bölgesel savaş riski fiyatlanıyor

Saldırı, haftalardır devam eden ABD askeri yığınağı ve İran’ın nükleer programına ilişkin sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından geldi. Analistler, Orta Doğu’nun küresel enerji ve ticaret açısından kritik bir bölge olduğuna dikkat çekerek, çatışmanın büyümesi halinde riskli varlıklarda oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

Geçmişte de benzer jeopolitik şoklarda Bitcoin’in önce sert düştüğü, ardından toparlandığı görülmüştü. Piyasa katılımcıları şimdi hem çatışmanın seyrini hem de küresel risk iştahındaki değişimi yakından izliyor.