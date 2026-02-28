Trump'tan İran'a yönelik saldırıya ilişkin ilk açıklama: Büyük operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını doğruladı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı, "İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. İran nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Nükleer silah sahibi olmalarına asla izin vermeyeceğiz. İran'ın füzelerini ve füze üretim tesislerini yerler bir edeceğiz. İran'ın donanmasını yok edeceğiz. Nükleer silah sahibi olmayacaklarından emin olacağız" dedi.

İran’ın nükleer silah elde etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, operasyonun kapsamına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"Tahran'ın tehditlerine son vereceğiz"

Konuşmasında İran’ın faaliyetlerine değinen Trump, "İran'ın tehditkar eylemleri; ABD'yi, yurt dışındaki askeri güçlerimizi, üslerimizi ve dünya genelindeki müttefiklerimizi tehlikeye atmaktadır" dedi.

İran yönetiminin bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelik çok sayıda saldırının arkasında olduğunu savunan Trump, "Bu rejim; ABD'yi, güçlerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan sonu gelmez, kanlı bir kampanya yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Rejime sert eleştiriler

Tahran yönetimini sert sözlerle hedef alan Trump, İran’daki yönetimi “acımasız ve kötü niyetli bir grup” olarak tanımladı. Rejimin 47 yıldır “Amerika'ya ölüm” sloganı attığını belirten Trump, buna rağmen kendi vatandaşlarından on binlercesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Nükleer ve füze programı hedefte

İran’ın silahlanma faaliyetlerine dikkat çeken Trump, şunları kaydetti:

"İran, nükleer programını yeniden inşa etmeye ve Avrupalı müttefiklerimizi tehdit edecek füzeler geliştirmeye çalışmaktadır. Tahran yönetimi, yakında ABD topraklarına ulaşma potansiyeli olan uzun menzilli füzeler geliştirme ısrarını sürdürüyor. Bu rejimin, nükleer silahlara sahip olması durumunda ne kadar cüretkar olabileceğini hayal edin."

“İran donanmasını yerle bir edeceğiz”

Askeri operasyonun kapsamına ilişkin net ifadeler kullanan Trump, İran donanmasının tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti. Ayrıca İran destekli silahlı grupların bölgesel ve küresel istikrara zarar vermesinin ve ABD güçlerini hedef almasının önüne geçileceğini söyledi.

Trump, İran silahlı güçlerine yönelik mesajında, "Devrim Muhafızları üyeleri, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı; şayet silahlarını bırakırlarsa kendilerine tam dokunulmazlık sağlanacaktır." dedi. Trump, aynı zamanda doğrudan bir tehditte bulunarak, "Aksi takdirde ölümle yüzleşecekler." ifadesini kullandı.

İran halkına da seslenen Trump, vatandaşların güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirterek, "İranlılar evlerinde kalmalı ve dışarı çıkmamalı; çünkü dışarıdaki durum oldukça tehlikeli." dedi. Trump, bununla birlikte İran halkına “özgürlük saatinin yaklaştığı” mesajını verdi.

Konuşmasının sonunda ABD ordusuna olan güvenini dile getiren Trump, "Amerikan silahlı kuvvetlerinin kahraman erkek ve kadınlarının zafer kazanacağından eminiz." ifadelerini kullandı.