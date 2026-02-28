Orta Doğu’da gerilim zirveye çıktı! İran’ın potansiyeli korkutuyor

Haftalardır süren ABD-İran gerilimi, bugün İsrail'in Tahran'a yeni bir saldırı başlatması ile zirvr noktaya ulaştı. İsrail'in İran yönetimindeki isimleri hedef aldığı ve birden fazla kente saldırı düzenlediği öğrenilirken Tel Aviv yönetimi de karşı saldırı ihtimaline hazırlık yaptıklarını açıkladı.

İsrail, geçen sene haziran ayındaki 12 günlük savaş sırasında İran'ın uzun menzilli füze cephaneliklerine ve nükleer programına ağır saldırılar düzenlemiş, ABD de İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini açıklamıştı. İran ise saldırılara füze ve İHA'larla karşılık vermiş zaman zaman da İsrail'in Çelik Kubbe sistemini atlatmayı başarmıştı.

İran, 2020'de ise en üst düzey generalinin öldürülmesinin ardından Irak'taki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenlemiş, geçen yılki savaşın sonlarına doğru da Katar'daki bir ABD üssünü hedef almıştı.

İran'ın kozları

Tahran'ın halen önemli bir askeri kapasiteye sahip olduğu, İsrail'i ve Körfez'deki ABD üsleri ile deniz kuvvetlerini vurabilecek geniş, kısa, uzun menzilli füzelere sahip olduğu belirtiliyor. İran olası saldırıya karşılık küresel petrol ticaretinde kritik rol oynayan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde de bulunmuş, Rusya ve Çin'le yapılan son tatbikatlarda burada yoğunlaşmıştı.

Atlantik Konseyi İran Strateji Projesi Başkanı Nate Swanson da İran'ın zayıf görünse de halen ABD'ye ciddi zarar verebilecek yolları elinde tuttuğunu ve bunun için son dönemde daha fazla motivasyon bulduğunu belirtti.

Çin ile yeni silah anlaşmaları

Tahran'ın son dönemde Çin ile süper hızlı deniz hedeflerini vurabilen gelişmiş füze sistemleri üzerine görüşmeler yürüttüğü ve bu silahların da ABD donanması ve deniz yolları için tehdidi artırdığı öne sürülürken uzmanlar, İran'ın son çatışmalardan ders çıkardığını, savunma ve komuta yapısını güçlendirdiğini ve Hamaney'in ölümü dahil farklı senaryolarda bile kontrolü kaybetmemeye odaklandığını belirtiyor.

Savaşın fitilini ateşleyen bu saldırı, bölgedeki Amerikan müttefiklerinni de tedirgin ederken savaşa sürüklenmek istemeyen Suudi Arabistan ve BAE, hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Protestolardan, nükleer silaha uzanan gerilim

Trump, başlangıçta İran'ın protestoculara yönelik sert tutumu nedeniyle Tahran yönetimine askeri müdahale tehdidinde bulunmuş, ardından İran'ın nükleer programını hedef alarak bir anlaşmaya varılmazsa kötü şeyler olacağını söylemişti. Saldırı ise tarafların dolaylı görüşmeleri devam ederken geldi.

İran nükleer programının barışçıl olduğunu iddia etse de, ABD ve müttefikleri Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyi amaçladığını belirterek, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi hızlandırarak malzeme stoğu oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Önceki saldırılarda vurulan ana tesislerde ise zenginleştirilmiş uranyumun gizlice taşınıp taşınmadığı veya yer altına saklanıp saklanmadığı bilinmiyor. Bu bilinmezlik de ABD ve bölgedeki müttefikleri için ciddi tehdit olarak değerlendiriliyor.