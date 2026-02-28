İran'dan İsrail'e karşı saldırı! Füzeler ateşlendi: Tüm ABD ve İsrail varlıkları meşru hedef

ABD-İran gerilimi, İsrail'in bugün İran'ı vurması ile farklı bir boyuta taşınırken İran'dan da saldırıya cevap gecikmedi.

İsrail, İran'da pek çok şehri hedef alırken, Tahran yönerimi de saldırılara karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlediğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı 'önleyici saldırı' başlattıklarını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklarken, Tahran yönetimi de eğitime ara verildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırılara ilişkin 'İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık' ifadelerini kullandı.

İkinci misilleme sonrası sirenler devreye girdi

İran'ın karşı saldırısından kısa bir süre sonra İran basını, İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesinin de yapıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da saldırıyı doğruladı.

Saldırıların ardından İsrail'in kuzeyinde alarmların çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İsrial basını sirenlerin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Celile ve Karmel bölgelerinde çaldığını, saldırının İran ile eş zamanlı, Lübnan tarafından olduğunu iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise "ülkesinin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya sürüklenmesine" izin vermeyeceklerini açıkladı.

İran'dan net mesaj

Üst düzey İranlı bir yetkili ise Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada 'İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak. Teslim olmayacağız. Orta Doğu’daki tüm ABD ve İsrail varlıkları ile çıkarları meşru hedef haline geldi' dedi.