Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak’tan İsrail-İran değerlendirmesi: ABD, İsrail için bedel ödeyecek

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici” saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kudüs’te sirenler çalarken, Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu halka “evde kalın” çağrısı yaptı, hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı ve ülkede OHAL ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık iki saat sonra İran’dan misilleme geldi; İsrail’e füzeler ateşlendi.

"Diplomasi ile askeri kanat yarışıyordu"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan akademisyen ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak’a göre, Benjamin Netanyahu yönetimi, ABD’de müesses nizam içindeki direnci görerek pazarlık sürecini uzatmanın yanlış olacağını düşündü ve öncü saldırıyı başlattı. Kaynak, ABD-İsrail hattında diplomasi masası ile askeri önlemcilerin iki ayrı kulvarda ilerlediğini, ancak artık Washington’ın Tel Aviv’i yalnız bırakmayacağını savunuyor.

"ABD savaşın kaybını artık İsrail için ödeyecek"

Kaynak’a göre gelişmenin ağır bir bedeli olabilir. Vatandaşlar başlayan savaşı Amerikan ulusal çıkarı olarak değil, İsrail’in kendi gerekçeleriyle başlattığı bir çatışma olarak algılayabilir. ABD, askeri yığınak, ekonomik ve insani maliyet ile itibar kaybını kamuoyu nezdinde "İsrail için" üstlenmiş görüneceğini ifade eden Kaynak, "Artık bu savaş, ABD’nin her gün başka bir neden üzerinden savaş kazanını kaynattığı bir Amerikan ulusal çıkarının gereği gibi düşünülmeyecektir. Aksine İsrail’in kendi nedenleri üzerinden çıkarttığı bir savaşa, İsraillilerin ulusal savaşına dahil olan bir “yancı” pozisyonundalar. ABD, onca askeri yığınağı, ekonomik ve insani maliyeti, itibar kaybını kamuoyunun gözünde artık İsrail için ödeyecek" değerlendirmesini yaptı.

"İsrail önceden kazandırırdı, şimdi kaybettiriyor"

Uzman değerlendirmesi, küresel algının da değiştiğine işaret ederek, "Bugünlerde dünyanın herhangi bir yerinde, bu İsrail’in çıkardığı bir savaşa giren kimse bundan nemalanamaz. ABD de dahil dünyanın her yerinde İsrail ile yan yana yürümenin en yüksek bedele sahip olduğu dönemdeyiz. Eskiden seçim kazandıran bugün seçim kaybettirir" ifadelerini kullanarak 2028 yılındaki seçimlerde Trump'ın işleri zora sokabileceğine işaret etti.