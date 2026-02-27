Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa, dolar, altın...

BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,84 artarak 12 bin 368 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira, avro yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.