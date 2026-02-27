Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye ekonomisinin yönünü tayin eden Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Bankanın 2026 yılı boyunca toplam 8 kez gerçekleştireceği PPK toplantılarından ikincisinin tarihi sürekli araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.