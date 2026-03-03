Emtiada dalgalı şubat: Altın ve buğday kazandırdı, kahve ile kakao düştü

Emtia piyasaları geçen ay jeopolitik gerilimler, arz beklentileri ve hava koşullarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. En fazla kazandıran kalemler değerli metaller ve tahıllar olurken, bazı tarım ürünleri ile yumuşak emtialarda sert düşüşler görüldü.

Değerli metaller yükselişte

Şubat ayında altının ons fiyatı yüzde 8,9 artarak 5 bin 280 dolardan kapandı ve yatırımcısına 7 ay üst üste kazanç sağladı. Aynı dönemde gümüş yüzde 12,6, platin yüzde 8,5, paladyum yüzde 4,2 yükseldi.

ABD-İran gerilimi, ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve tahvil faizlerindeki gerileme altını destekledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerinin yüksek mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması sonrası dolardaki zayıflama da güvenli liman talebini artırdı.

Baz metaller karışık

Çin’de "Ay Yeni Yılı" tatili nedeniyle işlem hacimleri düşerken baz metallerde karışık bir görünüm oluştu. Şubat ayında bakır yüzde 1,1, nikel yüzde 0,8 artarken; kurşun ve çinko geriledi, alüminyum yatay kaldı.

Yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezlerinden gelen talep bakırı desteklerken, ticaret risklerinin azalması fiyatlara olumlu yansıdı.

Enerji tarafında ayrışma

Brent petrol yüzde 4,8 yükselirken, doğal gaz fiyatları yüzde 22,4 geriledi. ABD-İran gerilimi ve OECD petrol stoklarının beklentilerin altında kalması petrolü destekledi. Doğal gazda ise zayıflayan kış talebi düşüşe neden oldu.

Tarımda buğday öne çıktı

Chicago Ticaret Borsası’nda buğday yüzde 9,9, mısır yüzde 4,7, soya fasulyesi yüzde 10 artarken; pirinç yüzde 5,8 düştü. ABD’de soğuk hava ve güçlü ihracat beklentileri buğday fiyatlarını yukarı taşıdı.

Kahve ve kakao sert düştü

Intercontinental Exchange’de kahve yüzde 15,5, kakao yüzde 30,7 geriledi. Brezilya’da beklenen rekor hasat kahve fiyatlarını baskılarken, küresel arz fazlası beklentisi şeker ve kakao üzerinde düşüşe yol açtı.