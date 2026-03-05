Bedelli askerlik ücretine zam ve kripto işlemlerine vergi içeren teklif komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre bedelli askerlik kapsamında ödenecek tutar yüzde 25 artırılıyor. Buna göre bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükseliyor.

Askeralma Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli yükümlülerden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen sayıda kişi, 300 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanan bedeli peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlik kapsamında tahsil edilen tutarlar Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240 bin göstergeye karşılık gelen kısmı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek, kalan bölüm ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.

Kripto varlık işlemlerine vergi geliyor

Teklifte kripto varlık işlemlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılan satış ve transfer işlemleri vergiye tabi olacak.

Kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak.

Kıymetli taşlara yüzde 20 ÖTV

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inci, elmas ve diğer kıymetli taşlar ile bunlardan üretilen eşyalar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak. Düzenleme, kanunun yayımlanmasını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Vakıf üniversitelerinin sağlık kuruluşlarına vergi

Teklif kapsamında vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, kurumlar vergisi muafiyeti kapsamından çıkarılacak. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Şans oyunları reklam giderlerine kısıtlama

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklikle şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderleri, mükelleflerin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.

İşsizlik sigortasında Cumhurbaşkanı’na yetki

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle işsizlik sigortası primindeki yüzde 1’lik devlet payını yarısına kadar artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilecek.

Deprem konutlarında erken ödeme indirimi

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Buna göre ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.

Kamu taşınmazlarında özelleştirme yolu açılıyor

Teklifte ayrıca üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarına ait taşınmazların, ilgili idarenin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak satışına imkân tanınması öngörülüyor.