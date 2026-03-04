Bakan Işıkhan duyurdu: İmalat sektörüne yeni destek! 3.500 TL teşvik, 50 milyon TL finansman

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, istihdamı koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 TL destek sağlanacağını, imalat sektöründeki KOBİ’lere ise 50 milyon liraya kadar finansman imkânı sunulacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek" ifadelerini kullandı.