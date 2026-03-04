ABD-İsrail gerilimi küresel piyasalarda dalga dalga yayılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yollarının güvenliğini sağlamak için adım atılabileceğine ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda satış baskısının bir miktar hafiflemesine yol açtı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlanmasıyla birlikte ABD'de hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki sert hareketler de hız kesti.

Gün içinde yüzde 2,5'e kadar gerileyen S&P 500 endeksi, günü yüzde 1'in altında düşüşle tamamladı. Petrol fiyatları ise kapanış sonrası işlemlerde gerileyerek Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar civarında işlem gördü.

Enflasyon endişeleri bir miktar azaldı

LPL Financial'dan Adam Turnquist, son gelişmelerin küresel petrol arzında büyük bir şok yaşanacağına dair endişeleri sınırladığını belirtti. Turnquist'e göre bu durum, enflasyon kaygılarını da kısmen hafifletti.

Aynı dönemde ABD Hazine tahvillerindeki hareket de sınırlı kaldı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi dün yalnızca 2 baz puan artış kaydetti.

Petroldeki yükseliş tamamen durmadı

Buna karşın Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine sigorta sağlanması ve deniz kuvvetleri eşliğinde geçiş planı hazırlamasının piyasalara etkisi kalıcı olmadı.

Brent petrol iki gün içinde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 2020'den bu yana en büyük kazancını elde etti ve varil başına 82 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI) ise 75 dolar civarında işlem gördü.

Son işlem gününde Brent petrolün yükselişi yavaşlasa da fiyatlar yüzde 1,6 artış kaydetti. Önceki iki günde ise fiyatlar sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 7,3 oranında artmıştı.

Altın yükseldi, ABD vadeli endeksleri geriledi

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatları yüzde 1,4 yükseldi. ABD vadeli endeksleri ise negatif bölgede işlem gördü.

Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesebileceğine yönelik açıklamaları da piyasalarda ek bir belirsizlik yarattı. Açıklama, İspanya borsasının kapanmasının ardından geldi.

Asya borsalarında sert düşüş

Jeopolitik risklerin artması Asya piyasalarında da sert satışlara neden oldu. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 4,5'e kadar gerileyerek yaklaşık bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Güney Kore'de hisse senetleri yüzde 12'ye varan düşüşle 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert gerilemeyi yaşadı. Yapay zeka yatırımlarının sembollerinden biri olarak görülen Kospi endeksi de sert satışlardan etkilendi.

Bölgedeki diğer piyasalarda Japonya borsası yüzde 4, Hong Kong yüzde 2,8 ve Hindistan yüzde 2 değer kaybetti. Tayland borsası ise yüzde 8'lik düşüşün ardından işlemleri geçici olarak durdurdu.

Dolar gücünü koruyor

Küresel piyasalardaki dalgalanma sırasında dolar endeksi de güçlü seyrini sürdürdü. Hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükselen Bloomberg Dolar Endeksi sabah saatlerinde de yüksek seviyelerde işlem gördü.