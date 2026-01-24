Mekan sahiplerinden vergi tepkisi: Futbol maçlarını yayınlamayız

İngiltere’de futbol kültürünün en önemli adreslerinden biri olan pub’lar, yeni mali yükler nedeniyle zor bir döneme giriyor. İşçi Partisi hükümetinin, Maliye Bakanı Rachel Reeves tarafından kasım bütçesinde açıklanan işyeri vergisi düzenlemeleri pub sektöründe sert tepkiye yol açtı.

İşletmeciler, vergi artışlarının yalnızca kira ve işletme giderlerini değil, spor yayın hakları aboneliklerini de doğrudan yükselttiğini belirterek, bunun futbol yayınlarını sürdürülemez hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Spor yayın aboneliği maliyetini artırıyor

Pub’ların tepkisinin merkezinde, Sky ve TNT Sports gibi kanalların fiyatlandırma sistemi bulunuyor. Bu platformlar, yayın aboneliği ücretlerini belirlerken mekânların vergilendirilebilir mülk değeri kriterini baz alıyor. Bu değer, aynı zamanda işletmelerin emlak vergisini hesaplamak için kullanılıyor. Dolayısıyla mülk değerinin yükselmesi, hem vergi faturasını hem de spor yayın aboneliği maliyetini artırıyor.

Yüzde 2000’e varan artış endişesi

Bazı işletmelerin vergilendirilebilir mülk değerinin yüzde 2 bine kadar yükselebileceği ve bunun emlak vergisini binlerce sterlin artıracağı belirtiliyor. Bu artışın, zaten yüksek olan elektrik, personel ve kira giderleriyle boğuşan pub’lar için kritik bir darbe olabileceği ifade ediliyor.